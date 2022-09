Piano mobilità ciclistica, webinar di approfondimento il 12 ottobre

( 29 Settembre 2022 )

Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha varato il piano generale della Mobilità ciclistica per l'Italia. Federparchi e Amodo (Alleanza per la mobilità dolce) terranno un webinar per illustrare e approfondire il Piano nazionale elaborato per la prima volta dal governo.

Appuntamento online mercoledì 12 ottobre, dalle ore 10 alle 12, previo registrazione su piattaforma zoom.

Introducono Agostino Agostinelli, vice presidente di Federparchi, e Alessandra Bonfanti, comitato ristretto Amodo, Legambiente. Relazione di Dario Furlanetto, già direttore dei parchi Ticino lombardo e Adamello.

Link alla registrazione