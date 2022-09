Puliamo il mondo 2022, al via la trentesima edizione

( 30 Settembre 2022 )

Federparchi partecipa alla trentesima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato di Legambiente (edizione italiana di Clean up the World) il cui messaggio è quest'anno proprio "per un clima di pace"; oltre mille gli eventi in tutta Italia nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre e che continueranno fino a fine mese. Tantissime le realtà che aderiscono: studenti, amministrazioni comunali, realtà aziendali e ben 40 associazioni che si occupano di ambiente, salute, migranti, comunità straniere, richiedenti asilo politico, detenuti, disabilità, salute mentale.

Anche le aree protette partecipano agli eventi che si susseguiranno nel mese di ottobre, fra queste il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; quello delle Cinque Terre e quello del Vesuvio. Troviamo poi i parchi regionali dell'Aveto, della Riviera di Ulisse, della Valle del Lambro e l'ente RomaNatura con i parchi periurbani della capitale. Fra le Riserve ci sono la Riserva Naturale Torbiere del Sebino, il Consorzio Parco Alto Milanese e il Plis del Roccolo.

Link per partecipare