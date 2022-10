3 ottobre, giornata mondiale dell’habitat

( 03 Ottobre 2022 )

La prima Giornata internazionale dell'habitat è stata istituita nel 1985 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso la Risoluzione 40/202, ed è stata celebrata per la prima volta nel 1986. Lo scopo di questa giornata è quello di promuovere una riflessione sullo stato delle città nel mondo e sul diritto fondamentale a un'abitazione sicura di ogni cittadino.

Quando si parla di habitat si fa riferimento anche a quelli naturali, oltre che a quelli urbani. In questo quadro si ricorda l'importanza dei parchi periurbani, che sono aree protette a tutti gli effetti, che contribuiscono non poco a mitigare gli effetti dell'inquinamento nelle grandi città insieme all'incremento del verde urbano, per i quale l'Unione Europea si è data l'obiettivo di piantare 3 miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030.