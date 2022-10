( 05 Ottobre 2022 )

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato, con una recente sentenza, che la materia degli indennizzi per danni derivanti da fauna selvatica è attribuita dalla giurisprudenza al giudice ordinario, in ragione del fatto che il loro riconoscimento dipende, in generale, dal mero accertamento di tassativi presupposti che trovano fonte direttamente nella legge. Viene pertanto esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo.