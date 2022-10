Agroecologia, un modello per le aree protette. Il 10 ottobre alle Cinque Terre

( 05 Ottobre 2022 )

Più "bio", maggiore qualità e coesione territoriale, sono queste le caratteristiche della Agroecologia che costituisce un modello per le aree protette contro la crisi climatica e la perdita di biodiversità.

Se ne discute il 10 ottobre a Riomaggiore (SP) nel parco nazionale delle Cinque Terre. Appuntamento alla Cantina Cooperativa Cinque Terre, località Groppo di Manarola, ore 10-17.

L'evento, organizzato dal parco nazionale e da Federparchi, si svolge nell'ambito degli incontri tematici precongressuali della Federazione delle aree protette e potyrà essere seguito online.

In allegato il programma e il link per seguire l'incontro via web.

Link alla registrazione su zoom