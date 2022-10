( 12 Ottobre 2022 )

Parere CFC65a dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella PA (ARAN) sull'istituto del rimborso per le trasferte nell'eventualità che il dipendente comandato in trasferta, di durata non inferiore a 8 ore e non superiore a 12, non abbia richiesto né usufruito del rimborso previsto per il pasto