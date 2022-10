Buon lavoro al nuovo ministro dell’Ambiente, i parchi patrimonio nazionale di biodiversità

( 24 Ottobre 2022 )

"La Federparchi augura buon lavoro al nuovo ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e a tutto il nuovo governo. – lo afferma il presidente della Federazione delle aree naturali protette Giampiero Sammuri - Auspichiamo che i temi della tutela della biodiversità e il ruolo delle aree protette come modelli di sviluppo sostenibile possano essere parte essenziale dell'azione di governo; così come delineato nella Strategia Europea per la Biodiversità per il 2030.

Siamo consapevoli delle emergenze in campo energetico collegate con la grave guerra in Ucraina, riteniamo tuttavia importante valorizzare il contributo che le attività di conservazione della natura possono offrire sia rispetto al contrasto ai mutamenti climatici che per quanto riguarda la necessità di una economia orientata alla sostenibilità ambientale

Avremmo piacere di incontrare quanto prima il ministro allo scopo di illustrare le nostre idee e proseguire la collaborazione che, ormai da trenta anni, la Federparchi porta avanti con impegno con il Ministero dell'Ambiente, nell'interesse di quei preziosi scrigni di bellezza, natura e sostenibilità che costituiscono il patrimonio nazionale del sistema italiano dei parchi".