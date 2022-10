( 24 Ottobre 2022 )

Pubblichiamo altri due pareri dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella PA (ARAN) in merito alla gestione dei profili di Elevate professionalità nella Pubblica Amministrazione. Il primo riguarda su come le assunzioni di EP consumino le facoltà assunzionali in un ente. Il secondo se la cessazione di un incarico dirigenziale permetta di utilizzare le relative risorse per assumere un EP.