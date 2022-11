( 07 Novembre 2022 )

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso una circolare inerente il principio "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" con la quale si ricorda che il Regolamento UE 241/2021 stabilisce, all'articolo 18, che tutte le misure del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare tale principio che si traduce in una "valutazione di conformità" degli interventi al cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).