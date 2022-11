( 15 Novembre 2022 )

Il progetto Life Egyptian Vulture prevede "misure per la conservazione del capovaccaio in Italia e nelle isole Canarie" LIFE16 NAT/IT/000659. In questo contesto lunedì 21 novembre, a Cefalù (PA) si terrà un incontro dal titolo "La lotta all'uso illegale del veleno: un impegno di tutti", ore 16 presso il palazzo del Comune, sala delle Capriate. L'incontro è promosso da Federparchi e dal parco delle Madonie.

In allegato il programma dei lavori.