( 23 Novembre 2022 )

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella PA (Aran) ha emesso tre pareri in merito ai nuovi profili EP – Elevata professionalità. Il primo (A) riguarda il fabbisogno di EP in relazione al PIAO (Piano integrato attività e organizzazione). Il secondo (B) attiene alla impossibilità che un EP resti senza incarico e il terzo all'eventuale rinnovo dell'incarico per la Elevata Professionalità.