Assemblea Federparchi, bilancio approvato alla unanimità

( 01 Dicembre 2020 )

Si è riunita in via telematica l'Assemblea dei soci della Federparchi con all'ordine del giorno la discussione sul bilancio preventivo per il 2021. Dopo un ampio dibattito l'assemblea ha approvato alla unanimità.

E' stato sottolineato come il bilancio della associazione sia in equilibrio grazie alle due principali voci di entrata: le quote dei soci e le attività dei progetti che vengono portati avanti. Nella sua relazione il presidente Sammuri ha evidenziato come la pandemia incida, in parte, sull'azione della Federparchi in quanto alcune attività richiedono la presenza sul campo; nonostante ciò la Federazione delle aree protette prosegue tutte le sue attività tramite lo smart working, come già fatto nella precedente fase di lockdown.

L'assemblea ha poi ratificato la nomina di tre nuovi consiglieri nel Direttivo: Corrado Tarantino (presidente AMP Torre Guaceto), Francesco Tarantini (presidente PN Alta Murgia) e Salvatore Ruiu (parco regionale Tepilora).