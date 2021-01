CETS, al via la Fase Due al Parco dell’Aspromonte

( 07 Gennaio 2021 )

Al via la Fase Due della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) per il Parco nazionale dell'Aspromonte. Si è svolto giovedì 7 gennaio on-line su piattaforma Zoom, il Forum per l'avvio del percorso finalizzato all'ottenimento della seconda fase della CETS che consentirà la certificazione degli operatori turistici. Al Forum è intervenuto, insieme al Presidente dell'Ente, Leo Autelitano, il Presidente di Federparchi Giampiero Sammuri e Luca Lombardi, Presidente dell'Associazione Guide Ufficiali. Nel corso dell'evento è stato presentato il progetto di formazione multidisciplinare rivolto a tutti gli interessati e in particolare agli operatori turistici del territorio del Parco e che si svolgerà dal 12 gennaio al 10 marzo.