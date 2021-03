Le proposte di Federparchi Lombardia per il patrimonio naturale dei Parchi regionali

( 22 Marzo 2021 )

I Parchi regionali lombardi hanno presentato 179 progetti, per un valore complessivo di 109 milioni di euro, per ricevere i finanziamenti previsti dalla legge regionale n.9 volti alla ripresa economica.

Il sistema delle aree protette lombarde -una rete costituita da 24 parchi regionali, 105 parchi di interesse sovracomunale, 3 riserve naturali statali, 66 riserve naturali regionali, 33 monumenti naturali e 242 siti Rete Natura 2000- si è impegnato in un importante sforzo progettuale per rispondere alla richiesta di Regione Lombardia di segnalare interventi di ripristino degli ecosistemi naturali per favorirne l'accessibilità e la fruizione compatibile con la tutela della biodiversità. Un enorme lavoro che ha visto per ciascun Ente il coinvolgimento di molteplici professionalità tra tecnici, dirigenti e progettisti che hanno lavorato sulla visione condivisa di aree protette ad alto valore naturalistico capaci di soddisfare la sempre maggiore domanda di turismo con l'obiettivo di rendere i fruitori sempre più attenti alla biodiversità, il più prezioso patrimonio dei Parchi.

I Parchi sono il luogo in cui la valorizzazione della biodiversità e la tutela del capitale naturale sono al centro dell'azione quotidiana. La richiesta di migliori infrastrutture persegue una fruizione più consapevole delle migliaia di persone che si rivolgono ai parchi per trovare una migliore qualità ambientale e benessere e nel contempo tutelare le risorse naturali.

"I parchi stanno vivendo una forte pressione da parte della comunità e hanno quindi bisogno di investimenti per migliorare l'offerta infrastrutturale ma soprattutto per valorizzare l'ambiente e la rete ecologica. Investire nei parchi significa investire nella nostra salute e per il benessere della nostra Regione" commenta Marzio Marzorati, Coordinatore di Federparchi Lombardia

Adesso, il sistema Parchi si aspetta che prosegua l'impegno della Regione a valorizzare i parchi, inserendo nel bilancio regionale l'investimento necessario a sostenerli quali soggetti capaci di promuovere lo sviluppo locale e di rispondere ai diversi bisogni ambientali, sociali e culturali delle nostre comunità.

"A tre mesi dalla presentazione, le proposte di finanziamento ancora non sono state discusse in Giunta regionale" dichiara sempre Marzio Marzorati, "Chiediamo all'Assessore Rolfi di dare seguito all'apertura espressa rispetto alle esigenze dei Parchi, traducendo operativamente l'impegno di sostegno al sistema delle aree protette lombarde, perché la ripresa economica e sociale necessita di una spinta a livello territoriale, come sta avvenendo per altri settori economici e sociali. Le aree protette lombarde sono pronte ad affrontare questa sfida e chiedono alla Regione un impegno concreto e continuo nel tempo".