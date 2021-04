Giornata del Mare, il presidente di Federparchi interviene all'evento web del Mite

( 10 Aprile 2021 )

Una diretta video sui social del ministero della Transizione ecologica per festeggiare la Giornata nazionale del mare, domenica 11 aprile, istituita con il decreto legislativo 229/2017, sensibilizzare sulla sua tutela, illustrare le azioni messe in campo dal dicastero e parlare di questa importante risorsa naturalistica con ospiti di prestigio. Taglierà idealmente il nastro, alle ore 15, il ministro Roberto Cingolani. Seguirà una breve intervista al direttore generale per il mare e le coste Carlo Zaghi, che illustrerà le azioni messe in campo dal Mite e il sistema delle aree marine protette.

Sulla biodiversità marina interverrà la giornalista Donatella Bianchi, mentre Erika Magaletti dell'Ispra parlerà della Strategia marina e del ruolo della ricerca. L'ammiraglio Aurelio Caligiore, capo del Reparto ambientale marino, farà il punto sulle operazioni di recupero delle ecoballe nel golfo di Follonica e del motopeschereccio Bora Bora, seguito dall'intervento del presidente di Federparchi nonché dell'ente parco Arcipelago toscano Giampiero Sammuri.