Tutela della biodiversità, sviluppo eco-compatibile, specie aliene, Recovery Plan, turismo sostenibile ed aree protette. L’intervista del presidente di Federparchi

( 12 Aprile 2021 )

Il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri ha rilasciato un'ampia intervista al canale YouTube di Italia Ambiente trattando i temi rilevanti per le aree protette italiane: tutela della biodiversità, sviluppo eco-compatibile, specie aliene invasive, Recovery Plan, turismo sostenibile ed aree protette. Questo ed altro nella chiacchierata in studio con Elena Livia Pennacchioni andata in onda su Cusano Tv il 6 aprile scorso ed ora disponibile online.

LINK A YOUTUBE ITALIA-AMBIENTE