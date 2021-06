Auguri di buon lavoro alle sottosegretarie del MiTE per l'assegnazione delle deleghe

( 09 Giugno 2021 )

"Facciamo i migliori auguri di buon lavoro a Vannia Gava e Ilaria Fontana, le due sottosegretarie di Stato al MiTE, per l'assegnazione delle deleghe attraverso le quali sarà loro possibile svolgere un'azione più specifica. -Lo dichiara il presidente di Federpachi Giampiero Sammuri - Ci rivolgiamo in particola all'on.le Ilaria Fontana che assume la delega relativa al settore di nostra competenza, riguardante i parchi e il sistema delle aree naturali protette. Federparchi conta di proseguire il confronto e la collaborazione ormai decennale con il Ministero portando le esperienze e le conoscenze di coloro che operano sul territorio, nell'interesse del nostro prezioso patrimonio di natura e biodiversità che può e deve essere uno dei principali protagonisti del processo di transizione ecologica; unica strada per un futuro all'insegna della sostenibilità."