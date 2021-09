Sopralluogo Federparchi al parco dell’Aspromonte

( 31 Agosto 2021 )

Il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri ha effettuato un sopralluogo al Parco nazionale dell'Aspromonte visitando le zone colpite dai recenti incendi. Con Sammuri erano presenti il presidente del parco Leo Autelitano e il componente della giunta esecutiva di Federparchi Antonio Nicoletti. "Ho avuto modo di vedere le zone percorse e devastate dal fuoco, ma anche una natura meravigliosa. – ha affermato Sammuri - Abbiamo bisogno di un progetto nazionale per la prevenzione degli incendi nelle aree protette, me ne farò promotore. E' necessario intervenire sia sul rafforzamento del sistema di monitoraggio e spegnimento, che sulla prevenzione di lungo periodo investendo, in particolare, nella mitigazione e nell'adattamento ai cambiamenti climatici."

Per approfondire leggi articolo allegato