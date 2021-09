Solidarietà all’isola di Pantelleria, emergenza climatica aumenta

( 11 Settembre 2021 )

Esprimo, a nome di tutta Federparchi, solidarietà e vicinanza all'isola di Pantelleria, a tutta la sua comunità e al Parco Nazionale per il dramma causato dalla violenta tromba d'aria abbattutasi sul territorio. - lo afferma il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri - Dopo gli incendi delle scorse settimane sono in arrivo bombe d'acqua e fenomeni di tipo tropicale sino a poco tempo fa poco presenti in Italia, la cui forza distruttrice è in continuo aumento. Sono segnali inequivocabili degli effetti prodotti dai mutamenti climatici rispetto ai quali l'azione delle aree protette è determinante.

L'isola di Pantelleria è uno scrigno di eccellenza naturalistica e sostenibilità e serve il massimo impegno di tutte le istituzioni per preservarla, anche con azioni di mitigazione dei mutamenti climatici.