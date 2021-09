Federparchi a Montecitorio, per un sistema di mobilità sostenibile

( 27 Settembre 2021 )

"I parchi naturali possono dare un importante contributo allo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile a partire dalle loro esperienze di gestione dei flussi turistici. – è un passaggio di quanto affermato dal vice presidente di Federparchi Agostino Agostinelli, in audizione alle Commissioni Trasporti e Ambiente della Camera dei Deputati sul provvedimento relativo alle infrastrutture di mobilità

"Ad esempio – ha proseguito Agostinelli - questa estate per la prima volta è stato utilizzato un sistema di prenotazione per l'accesso all'area di Castelluccio di Norcia per assistere alla meraviglia della fioritura delle lenticchie. Sono stati creati - in collaborazione con gli e ti locali, le associazioni, Federparchi e la piattaforma "Parchiaperti" - punti di sosta e un servizio di navette per andare sul posto, evitando l'impatto di centinaia di veicoli lungo le strade della fioritura. Ovviamente non mettimao in dioscussione il diritto alla mobilità pri vata e individuale ma, nelle aree protette in particolare, bisogna trovare l'equilibrio fra la fruizione delle bellezze naturalistiche e la tutela della biodiversità;in questo il sistema dei trasporti è un tassello fondamentale."

