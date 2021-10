Parchi sotto i riflettori, Conferenza internazionale di Europarc 6 e 7 ottobre

( 01 Ottobre 2021 )

I Parchi al centro dell'attenzione, questo il titolo della Conferenza internazionale di Europarc Federation che si terrà anche quest'anno esclusivamente online il 6 e 7 ottobre prossimo. Il meeting ha lo scopo di ridefinire le linee di azione di Europarc, l'associazione che raggruppa in Europa oltre 600 soggetti fra aree protette, associazioni ambientaliste e istituzioni. Il Focus del dibattito riguarderà la centralità dei temi della sostenibilità che sono divenuti strategici con le nuove politiche di investimento green deal finalizzate alla ripresa economica dopo al pandemia. I Parchi al centro dell'attenzione, quindi, per individuare proposte concrete affinchè le aree naturali protette diano un contributo per uno sviluppo sostenibile, per la conservazione della natura, un turismo ambientalmente compatibile, per fronteggiare i mutamenti climatici e rafforzare la salute dei cittadini. Nel corso della conferenza, inoltre, saranno rinnovati gli organismi dirigenti della federazione.

