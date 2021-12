( 15 Dicembre 2021 )

Approvazione del bilancio, sostituzioni nel Consiglio Direttivo e percorso congressuale per il 2022, questi i temi dell'assemblea dei soci Federparchi che si è riunita oggi, in modalità mista, in presenza a Roma e in via telematica

Alla unanimità e dopo ampia discussione è stato approvato il bilancio preventivo per il 2022. Con la stessa formula l'Assemblea ha ratificato la integrazione di due componenti nel Consiglio Direttivo: entrano Aida Morelli, nuova presidente del Parco regionale Delta del PO – Emilia Romagna, e Carlo Caputo, presidente del parco dell'Etna.

L'Assemblea ha poi proseguito i lavori in merito alla impostazione del percorso che porterà, nell'autunno del prossimo anno, al congresso della Federazione. Nella prospettiva congressuale sono state inoltre individuate delle aree tematiche da approfondire e su cui costruire iniziative; nello specifico: Agricoltura; Biodiversità; Clima; Comunità energetiche e green community; Foreste; Mare; One Health; Parchi regionali; Specie aliene invasive; Turismo.