Aree protette e peste suina africana, webinar il 10 marzo

( 07 Marzo 2022 )

La pesta suina africana ha interessato l'Italia e in particolare il Piemonte e la Liguria. In queste due regioni sono stati presi provvedimenti restrittivi per le aree protette che si configurano come dei veri e propri lockdown.

Quali sono le origini, come prevenire e gestire l'epidemia? Se ne discute il 10 marzo in un webinar su Zoom promosso da Federparchi e ISPRA a cui partecipano: Barbara Franzetti, Vittorio Guberti e Andrea Monaco dell'Ispra e il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri. Modera il giornalista Gianni Montesano.

Link per la registrazione alla piattaforma Zoom