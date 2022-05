Aree Marine Protette: strategie e governance, verso la transizione ecologica

( 30 Maggio 2022 )

E' dedicato alle Aree Marine Protette il secondo appuntamento tematico promosso da Federparchi e dalla Riserva Naturale - AMP di Torre Guaceto in vista del prossimo Congresso della Federazione che si svolgerà in autunno. Il titolo dell'incontro è "AMP, strategie e governance, verso la transizione ecologica" con l'obiettivo di sviluppare un focus sulle prospettive delle Aree Marine Protette anche alla luce degli ambiziosi obiettivi europei che mirano ad avere (in aggiunta a quella a terra) il 30% della superficie marina protetta entro il 2030 .

Il meeting si terrà mercoledì 22 giugno, a Brindisi, Palazzo Nervegna in via Duomo 20, dalle ore 10 alle ore 16.30 e sarà fruibile anche online.