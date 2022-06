In corso la Summer school del progetto FishMPABlue2Plus

( 10 Giugno 2022 )

Cinque giorni di "summer school" per approfondire ed acquisire il "toolkit" per migliorare la sostenibilità della piccola pesca nelle Aree Marine Protette del Mediterraneo. E' questo è lo scopo dell'appuntamento che sta per concludersi presso l'area protetta Samaria, nell'isola di Creta, nell'ambito del progetto europeo FishMPABlue2PLUS di cui Federparchi è capofila. Il progetto si svolge nel contesto del programma InterregMed finanziato dall'Unione Europea e avviato a giugno 2021.

Nella meravigliosa cornice delle bellezze naturali dell'isola greca, i rappresentanti di undici AMP e dei soggetti promotori discutono e si confrontano in merito delle implementazione di quanto emerso dalla precedente fase, quella del progetto FishMPABlue2 di cui "Plus" è il proseguimento. Nella precedente esperienza sono state elaborate una serie di misure di governance per consentire alle aree marine protette di raggiungere obiettivi di conservazione e, allo stesso tempo, offrire vantaggi socioeconomici alla pesca artigianale su piccola scala, facilitando l'accettazione delle misure di gestione da parte delle parti interessate a partire dalle comunità die pescatori che vanno maggiormente coinvolti nei percorsi delle AMP. La summer school di Creta si pone l'obiettivo di diffondere ed arricchire con nuove esperienze il patrimonio di conoscenze e di proposte per una pesca sostenibile nelle Aree Marine Protette