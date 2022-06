Park to Park, proseguono le celebrazioni per i 100 anni del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco Nazionale Gran Paradiso

( 16 Giugno 2022 )

Un racconto che attraversa l'Italia passando di parco in parco. E' l'idea che muove l'iniziativa Park to Park, volta a stimolare azioni positive per la tutela e la conservazione delle aree protette nazionali. Il progetto rientra nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni di vita del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco Nazionale Gran Paradiso. Grazie ad un finanziamento del Ministero della Transazione Ecologica è stato ideato il piano che ha coinvolto tutte le aree protette nazionali. I parchi d'Italia contribuiranno alla redazione e diffusione di una pubblicazione che vuole far emergere l'impegno di ciascuno nella protezione della specie, del suo habitat naturale, e quindi della biodiversità del territorio stesso. Non solo animali-simbolo, ma anche specie minori, insetti e flora: ogni parco racconterà una caratteristica del proprio territorio per dimostrare che la biodiversità sta nella varietà degli organismi viventi, declinata in molteplici forme. Inoltre sarà messa a punto una rassegna di eventi per ciascun Parco, che coinvolgerà il pubblico attraverso modalità attive: escursioni in natura, incontri con esperti del settore, uno spettacolo artistico e una degustazione dei prodotti tipici di ciascun territorio. Il calendario di tutte le attività previste, così come l'intero progetto Park to Park, sarà presentato il 24 e 25 giugno a Ceresole Reale da Federparchi. Nel corso della due giorni, a cui parteciperanno i primi 10 parchi che hanno aderito all'iniziativa per l'anno 2022, si susseguiranno incontri culturali, momenti di apprendimento e degustazioni.

La sera di venerdì 24 una serie di appuntamenti culturali animeranno il centro visitatori, che sorge all'interno del complesso ottocentesco dell'ex-Grand Hotel di Ceresole Reale: sarà presentato il libro "100 anni e 100 ancora" realizzato dal P.N. Gran Paradiso; a seguire, come ospite speciale, il Forte di Bard che presenterà una mostra dedicata al massiccio del Gran Paradiso e allo stambecco. Infine la presentazione in anteprima assoluta del film realizzato per l'occasione del centenario dai due Parchi Nazionali (Abruzzo, Lazio e Molise e Gran Paradiso), con la regia di Marco Andreini;

Sabato 25 giugno, al mattino, con appuntamento davanti al centro visitatori, le guide del parco accompagneranno i partecipanti in escursione alla scoperta dello stambecco: un'occasione preziosa per osservare più da vicino l'animale simbolo del Gran Paradiso, capirne il comportamento, distinguere gli esemplari maschi dalle femmine e gli adulti dai giovani, scoprire come si relazionano con altre specie e con l'uomo. Nel pomeriggio è previsto l'intervento del Direttore del Parco, Dr. Bruno Bassano, responsabile da più di 30 anni della ricerca scientifica e dei monitoraggi dello stambecco. Insieme a lui saranno presenti la ricercatrice Alice Brambilla e il Corpo di Sorveglianza del Parco, senza il quale le raccolte di dati, i censimenti e le ricerche non sarebbero possibili.

Chiuderà la giornata un concerto corale nell'ambito della rassegna "Alborada", tradizionale appuntamento di cori che si esibiranno all'alba del giorno successivo e che per l'occasione daranno il benvenuto al coro Decima Sinfonia di Pescasseroli in rappresentanza del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise. Faranno gli onori di casa il coro Città di Rivarolo, organizzatore della rassegna e il coro Penne Nere di Aosta. Al termine un aperitivo-degustazione offerto dai Parchi a tutti i partecipanti, con prodotti del territorio.

Tutte le attività sono offerte dal Parco Nazionale Gran Paradiso. Programma dettagliato, informazioni e modalità di partecipazione sul sito www.pngp.it/park2pa