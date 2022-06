L'Assemblea dei soci vara il nuovo statuto

( 28 Giugno 2022 )

Si è svolta in modalità ibrida (in presenza e via web) l'assemblea dei soci della Federparchi. L'assemblea ha approvato, alla unanimità, il bilancio consuntivo del 2021 e la integrazione del Consiglio Direttivo con Cristina Chiappa, del parco regionale Ticino lombardo, e Simone Rusci, nuovo presidente del parco regionale della Maremma.

Si è poi discusso del percorso congressuale riepilogando i due seminari tematici già svolti, quello sulle specie aliene invasive presso la Riserva Naturale di Tevere Farfa, e quello sulle Aree Marine Protette svoltosi di recente a Brindisi. In agenda per il mese di settembre altri due appuntamenti: uno dedicato alle tematiche dei parchi regionali, che si svolgerà in Sicilia, ed uno sulle questioni del turismo sostenibile nelle aree protette, che si terrà presso il parco nazionale dei Monti Sibillini. Altri eventi sono in preparazione per il mese di ottobre.

L'assemblea ha poi affrontato le proposte di modifica dello statuto tese ad aggiornare e migliorare la carta istitutiva della Federazione. Dopo ampia discussione e vari approfondimenti il nuovo statuto è stato approvato alla unanimità. Il nuovo testo sarà disponibile a breve sul sito Federparchi.