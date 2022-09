Conferenza internazionale Europarc in Francia dal 5 al 7 ottobre

( 05 Settembre 2022 )

Gli effetti dei mutamenti climatici sui parchi, i rischi per la tutela della biodiversità, quali azioni possono intraprendere le aree naturali protette per il contrasto e l'adattamento ai cambiamenti del clima. Questo il focus della Conferenza internazionale 2022 di Europarc federation che si svolgerà in Francia, ad Argelès-sur-Mer, in Occitania, dal 5 al 7 ottobre.

Europarc è l'associazione che rappresenta oltre seicento soggetti fra aree protette, associazoni e istituzioni che si occupano di parchi in Europa.

La Conferenza torna in presenza dopo le difficoltà dovute alla pandemia ed è momento non solo di confronto su analisi e proposte, ma anche occasione per rafforzare il network dei aree protette europee.

Importante prenotarsi e registrarsi per partecipare all'evento.

Qui tutte le info